Немецкие и австрийские сказки. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге «Немецкие и австрийские сказки». Данное пособие по чтению предназначено для учащихся 5-6 классов школ с углубленным изучением немецкого языка. Пособие разработано автором с учетом современного методического подхода к обучению чтению на иностранном языке и содержит �упражнения на контроль понимания содержания текста, закрепление лексики, повторение грамматики и развитие навыков монологической и диалогической речи.



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