Нелюбимая племянница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Нелюбимая племянница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Нелюбимая племянница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Зав. отделением больницы Федор Зубков обвинил медсестру Веру Титову в бессердечии и жестокости. Она ни разу не зашла навестить свою больную тетку Лидию, которая вырастила Веру и ее сестру-двойняшку Анжелу. Вера не решилась рассказать Федору, что с детства тетка не любила Веру, предпочитая ей ленивую и безалаберную сестру. При размене совместной квартиры Вере досталась лишь комната в шумной коммуналке, а тетке с сестрой и ее сыном Мишей – отдельная 2-комнатная квартира. Когда Вера решила, продав комнату, купить себе 1-комнатную квартиру, она попросила у Лидии денег взаймы, пообещав через год отдать, но тетка сказала, что денег у нее нет. А вскоре Вера узнала, что Лидия «проспонсировала» открытый Анжелой салон красоты, который быстро прогорел. Вера поняла, что помощи и любви от близких не дождется, как бы ни старалась этого заслужить. Она уже не верит, что ее можно полюбить. А ведь сама Вера давно влюблена в Федора. Ради него она решила не давать волю эмоциям и навестить больную родственницу. Лидия сообщила, что подарила свою долю в квартире Анжеле, и теперь любимая племянница не хочет забирать тетку из больницы к себе домой. Лидия просится пожить у Веры, и та не может ей отказать. Лидия очень скучает по своей любимице Анжеле, переживает, что та так ни разу и не пришла ее навестить, и просит у Веры выяснить, не случилось ли чего? Вера понимает, что старая и больная тетка просто не нужна Анжеле. Однако уговаривает сестру навестить Лидию. При встрече Лидия достает шкатулку и объявляет, что там хранится самое дорогое, что у нее есть. Анжела тут же забирает Лидию со шкатулкой к себе. Однако в шкатулке Миша находит лишь клеёнчатый прямоугольник с размывшейся чернильной надписью: ”Титова Лидия. Девочка. 3 кг. 240 г.“ Федор объясняет, что такие бирки раньше привязывали на ручки новорожденным. Выясняется, что Лидия родила дочь – ровесницу Веры. Отец ребенка бросил Лидию еще беременную, а вскоре она познакомилась с состоятельным мужчиной и вышла замуж, выполнив его условие – отказаться от ребенка. Она уговаривает свою сестру забрать девочку себе и уезжает с мужем в долгосрочную командировку. Вскоре после возвращения сестра Лидии умирает. А Лидия понимает, что не сможет еще раз бросить свою дочь, и забирает обеих девочек. Всю жизнь Лидия считала своей дочерью Анжелу, поэтому всячески любила и баловала ее. Но выясняется, что ребенок Лидии – «нелюбимая» Вера. Вера прощает новоявленную мать. А у самой Веры намечаются серьезные отношения с Федором.

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