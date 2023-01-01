Нелюбимая. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Фактически «женив» на себе восемь лет назад Сергея, которого бросила любимая девушка, Надежда думала, что со временем муж полюбит ее, но этого так и не произошло. Она понимает, что Сергей до сих пор не забыл ту девушку, а в семье живет по инерции. На работе у Надежды тоже не все гладко – она боится, что у нее не сложатся отношения с новой начальницей, Светланой Крыловой, и завидует этой женщине, у которой есть все: красота, власть, внимание мужчин, деньги, любящий муж. Вскоре выясняется, что Светлана и есть первая любовь Сергея. Надежда решает втереться к сопернице в доверие и отомстить за то, что по ее вине Надежда несчастна. Она оказывает Светлане мелкие услуги, и вскоре они становятся подругами. Когда Светлана жалуется на ревнивого мужа, у Надежды созревает план мести: она названивает начальнице домой и молчит в трубку, посылает цветы, якобы от поклонника, подбрасывает любовное письмо… А в отсутствие Светланы, случайно ответив на звонок ее мужа и узнав, что он вот-вот приедет к жене на работу, наносит главный удар, уговорив своего коллегу и друга Олега подарить начальнице цветы на глазах у ревнивого мужа. На следующий день Светлана сообщает Надежде, что у нее в семье уже давно не все хорошо, а теперь муж и вовсе решил с ней развестись. Надежда вдруг понимает, что месть не принесла ей радости. Она решает во всем признаться Светлане, а потом уволиться. Светлана потрясена, но прощает Надежду, рвет ее заявление об уходе и рассказывает, что для зависти нет причин: она, Светлана, никогда не любила мужа, потому что так и не смогла забыть Сергея, который бросил ее восемь лет назад. Надежда решает выяснить у мужа, кто же был инициатором его разрыва со любимой девушкой. Он признается, что ему запретил встречаться со Светланой ее отец. Надежда обвиняет Сергея в трусости, уходит ночевать к подруге и не отвечает на его звонки. А когда муж приходит к ней на работу, ведет его в кабинет к Светлане и оставляет их наедине. В тот же вечер Надежду приглашает в кино Олег.



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