Нелегал. Том 1. Павел Корнев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Павел Корнев – популярный российский писатель-фантаст, автор множества романов самых разных жанров и направлений. Представляем в аудиоформате первый том его книги «Нелегал» – шестой в цикле «Резонанс». В мире, где живёт главный герой, царит беспощадный капитализм, причём всем управляют аристократы, поэтому у простых людей перспектив немного. Однако есть шанс пройти инициацию и получить управление сверхэнергией, что позволит герою разом достичь невиданных высот и возвеличиться над теми, кто считает себя хозяевами жизни. Но прохождение инициации несёт с собой смертельные риски… В ходе обучения сверхспособности героя растут, и всё же до потолка ещё очень далеко. Поэтому главная задача прежняя – уцелеть в хитросплетении интриг, не захлебнуться в затягивающей воронке событий.



Нелегал слушать на видеосервисе Wink.