Некромант. Работа словно праздник. Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

Таши предан работе и выполняет ее на совесть. Каждый день некромант готов дарить шанс тем, кто его заслужил, воскрешать из мертвых и возвращать к жизни. Когда задача поставлена, он скрупулeзно изучит все делали, чтобы выполнить долг и приступить к новому делу. До недавнего времени герой был уверен, что только работа делает его счастливым. Но даже темные силы не сумели лишить способности дарить любовь. Правда, некромант пока не подозревает, что семейное счастье никак не вяжется с его непростым занятием. Все меньше времени остается для непростого выбора. Чтобы принять правильное решение и с честью исполнить долг, Таши предстоит раскрыть семейную тайну и познать магические силы. Но хватит ли мужества, чтобы сразиться с врагом и позволить себе быть счастливым? Фантастическая книга ответит читателям на столь сложный вопрос и подарит невероятную историю об отважном герое и магии.



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