Некромант из криокамеры. Книга первая. Том 1. Владимир Кощеев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто я? Кусок программного кода без воспоминаний о собственном прошлом? Воскрешенный в Неверкоме, волею судьбы ступил на путь Тьмы. Смогу ли выжить в мире жестокой игры, где предательство поджидает на каждом шагу, а вчерашний друг оборачивается заклятым врагом? На кону – шанс вернуться в реальный мир. Я не помню прошлого, но точно знаю одно – никто не остановит Смерть.



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