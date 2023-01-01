Некромант из криокамеры. Книга первая. Том 1. Владимир Кощеев
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Некромант из криокамеры. Книга первая. Том 1. Владимир Кощеев

Некромант из криокамеры. Книга первая. Том 1. Владимир Кощеев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези944 мин16+

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Сюжет

Кто я? Кусок программного кода без воспоминаний о собственном прошлом? Воскрешенный в Неверкоме, волею судьбы ступил на путь Тьмы. Смогу ли выжить в мире жестокой игры, где предательство поджидает на каждом шагу, а вчерашний друг оборачивается заклятым врагом? На кону – шанс вернуться в реальный мир. Я не помню прошлого, но точно знаю одно – никто не остановит Смерть.

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Фэнтези

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