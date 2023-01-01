Некрещеный поп. Николай Лесков (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Некрещеный поп – Невероятное событие (легендарный случай). Это прекрасное,полное искрометного юмора произведение Николая Семеновича приводит один из действительных случаев малороссийского быта. Но главный смысл, конечно, корениться не в сюжете, а том, кто и как на Руси верит в Бога, каковы глубина и сущность национальной религиозности. Читает Игорь Сидорчик. Музыкальное оформление – Ольга Соколова. Запись и монтаж звука- Александр Скалабан.



Некрещеный поп слушать на видеосервисе Wink.