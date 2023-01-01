Некомант 2. Сергей Геннадьевич Кириллов (книга, 2023) слушать онлайн

Вторая книга о приключениях Константина, простого студента, по воле случая ставшего Некомантом и получившего себе в спутницы трех красавиц с ушками и хвостами, готовых на всё ради нового хозяина. С головой нырнув в противостояние разнообразных мифических монстров, Костя попал в засаду и оказался заперт в кишащем оголодавшими тварями мире, пока Тёмные на его родной Земле продолжают захватывать власть. К счастью, и в этих краях есть две някающие кандидатки, но сумеет ли парень встретиться с ними и вернуться домой вовремя, чтобы сокрушить противников отрядом отборной милоты? [Лайт-новелла] [Хентай-новелла]



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