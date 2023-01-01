Неизвестный М.В. Фрунзе. Владимир Шигин (книга, 2020) слушать онлайн

Михаил Васильевич Фрунзе всегда находился несколько в стороне от остальных красных полководцев. Возможно, отчасти это произошло потому, что он н очень рано ушел из жизни, не дожив до репрессий конца 30-х годов, не став ни палачом, ни жертвой… До сих пор отношение к Фрунзе особое – его помнят и, что самое удивительное, его если не любят, то уважают. Загадка этого уважения и памяти кроется в неизвестных страницах биографии Фрунзе. Он был, не только талантливым полководцев, но, наверное, единственным известным военачальником братоубийственной Гражданской войны, сумевшим остаться гуманистом, настолько, насколько это было вообще тогда возможно. А ведь начинал Фрунзе свою революционную деятельность заурядным боевиком-террористом… О непростом жизненном пути одного из самых известных и в то же время неизвестных полководцев Гражданской войны и рассказывает в своей исторической аудио-лекции известный российский писатель, маринист, капитан 1 ранга в запасе Владимир Шигин.



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