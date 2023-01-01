Неизбежное. Осмысление 12 технологических трендов, которые будут определять наше будущее. Кевин Келли. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В своей новой книге Кевин Келли рассматривает самые важные, масштабные и перспективные технологические тенденции, которые неизбежно изменят общество, экономику, саму нашу жизнь в ближайшие несколько десятилетий. Но это не книга пророчеств и предсказаний, а анализ тех процессов, которые видны уже сейчас и вектор развития которых для человека с воображением и опытом работы в сфере IT очевиден. Эти силы действуют подспудно, незаметно, они взаимодействуют, дополняя и усиливая друг друга. Кроме того, они постоянно ускоряются и неумолимо приближают наше цифровое будущее.



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