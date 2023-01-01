WinkАудиокнигиНеизбежное. Осмысление 12 технологических трендов, которые будут определять наше будущее. Кевин Келли. Ключевые идеи книги.
Неизбежное. Осмысление 12 технологических трендов, которые будут определять наше будущее. Кевин Келли. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес46 мин16+
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Сюжет
В своей новой книге Кевин Келли рассматривает самые важные, масштабные и перспективные технологические тенденции, которые неизбежно изменят общество, экономику, саму нашу жизнь в ближайшие несколько десятилетий. Но это не книга пророчеств и предсказаний, а анализ тех процессов, которые видны уже сейчас и вектор развития которых для человека с воображением и опытом работы в сфере IT очевиден. Эти силы действуют подспудно, незаметно, они взаимодействуют, дополняя и усиливая друг друга. Кроме того, они постоянно ускоряются и неумолимо приближают наше цифровое будущее.
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