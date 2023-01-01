Недосягаемые. Джон Эйкен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Налаживание контактов с потенциальными клиентами – один из самых сложных аспектов продаж. С каждым днем все труднее «выходить» на НАСТОЯЩИХ, серьезных игроков – тех, кто принимает ключевые решения. Создается впечатление, что они недосягаемы: их невозможно найти и совсем невероятно встретиться с ними лично. Особенно, если делать это с помощью «холодных звонков»! Печально, но люди тратят на них массу времени, они явно неэффективны. Но проблема не только в «холодных звонках»! К сожалению, поиску клиентов не учат. И продавцы, оставленные без поддержки, начинают самостоятельно придумывать методики поиска. И часто эти способы далеко не результативны… К счастью, есть и более эффективные решения! Аудиокнига «Недосягаемые. Проверенные тактики, помогающие профессиональным продавцам налаживать контакт с теми, до кого непросто добраться» расскажет о том, как находить потенциальных клиентов быстрее, успешнее и проще.



Недосягаемые слушать на видеосервисе Wink.