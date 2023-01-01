WinkАудиокнигиНечистая сила. Аркадий Аверченко
Нечистая сила. Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Юмор89 мин12+
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Сюжет
«… Нет, это наш обыкновенный честный русский петух, который бодро и весело орет, приветствуя зарю и забивая своим простодушным криком осиновый кол в разыгравшуюся в ночи нечистую силу. Еще клубятся повсюду синие некрещеные младенцы, вурдалаки, упыри и шишиги – но уже раскрыт клюв доброго русского петуха – вот-вот грянет победный крик его… А что это за нечистая сила, разыгравшаяся на Руси, – тому следуют пункты… »
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