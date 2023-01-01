WinkАудиокнигиНечаянная невеста. Матильда Старр
Нечаянная невеста. Матильда Старр (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фэнтези16+
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Сюжет
Казалось, жизнь налаживается. Все остались живы, а у меня открылись магические способности – неординарные даже для этого насквозь магического мира. Более того – появился шанс узнать, как вернуться домой. Призрачный, но всё-таки шанс! Только вот мною совсем некстати заинтересовался сам король. А королю, как известно, не говорят «нет».
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