Нечаянная невеста. Матильда Старр (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Казалось, жизнь налаживается. Все остались живы, а у меня открылись магические способности – неординарные даже для этого насквозь магического мира. Более того – появился шанс узнать, как вернуться домой. Призрачный, но всё-таки шанс! Только вот мною совсем некстати заинтересовался сам король. А королю, как известно, не говорят «нет».



Нечаянная невеста слушать на видеосервисе Wink.