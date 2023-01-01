Небольшая случайность. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Небольшая случайность. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Небольшая случайность. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

В читальном зале Мария Сорокина в отчаянии жалуется соседке Агнии на 35-летнюю дочь Зину, не желающую искать жениха. Это слышит Зина, зашедшая отдать Марии ключи. Ссору наблюдает работающий в зале профессор Ремизов. Он предлагает познакомить Зину с его холостым племянником Игорем, которого вырастил, как родного сына. Мария соглашается. К тому же профессор ей давно нравится. Они договариваются соблюдать конспирацию, чтобы не спугнуть Зину и Игоря, и организовать молодым “случайную” встречу в филармонии. Возвратившись с концерта, Зина рассказывает матери, что разговорилась в театре с соседом, который оказался меломаном и очень симпатичным, но старым для неё. Мария удивляется, зная, что Игорь – ровесник Зины, но боится расспрашивать. На следующий день в библиотеке профессор сообщает Марии, что произошла небольшая случайность Игорь опоздал, и, чтобы билет не пропал, профессор сам отправился на концерт, и сам познакомился с Зиной. Ремизов предлагает новый план: Игорь – ортопед, и его нужно пригласить к Сорокиным на консультацию. Мария согласна сделать вид, что у неё болит нога. В тот же день Мария встречает Агнию, которая уверяет, что профессор, увидев Зину в библиотеке, решил сам за ней приударить, а племянника приплёл для отвода глаз. Мария чувствует себя обманутой. Мария встречается с Ремизовым и спрашивает, нравится ли ему Зина? Профессор говорит, что Зина может составить счастье Игоря, и Мария успокаивается. Ремизов присылает Игоря к Сорокиным, но во время врачебной консультации Зину вызывают на работу. Профессор придумывает еще один план: Мария должна прислать Зину к Ремизовым домой с редкой книгой, якобы необходимой для работы профессора. Ремизов заверяет, что уедет в командировку, а Игорь будет дома один. Мария посылает Зину к профессору, а вечером узнаёт, что Зина отнесла книгу в обеденный перерыв, поссорилась с Игорем, и провела с профессором два часа за милой беседой. Вскоре Игорь приходит в дом Марии и требует, чтобы её дочь оставила попытки соблазнить его дядю. Мария уверена, что у дочери и профессора роман. Марии невыносимо быть соперницей дочери. Она откровенно спрашивает, любит ли Зина профессора? Зина признаётся, что влюблена в Игоря, что они встречаются с того дня, когда Игорь приходил требовать, чтобы Зина оставила в покое его дядю. Мария сообщает Ремизову, что их план удался – Зина и Игорь встречаются. Профессор рад за племянника, но ни за что не откажется от “конспиративных” встреч с Марией.

Небольшая случайность слушать на видеосервисе Wink.

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