Небесный шаг (1 арка). Максим Зарецкий
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Небесный шаг (1 арка). Максим Зарецкий

Небесный шаг (1 арка). Максим Зарецкий (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Фантастика864 мин16+

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О книге

«Небесный шаг» – фантастический роман Максима Зарецкого, первая книга одноименного цикла, жанр героическое фэнтези, приключения, боевое фэнтези. В этом мире существует один закон, и это закон силы! Боевые искусства, великие воины и бессмертные способные одной рукой уничтожать целые планеты! Но что делать в таком мире человеку без таланта и знаний? Неужели Сонгу, молодому рабу остается лишь опустить руки и сдаться? Это история терпения, упорства и трудолюбия! Это история становления нового великого бессмертного!

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Жанр
Фантастика, Приключения
Время
864 мин / 14:24

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