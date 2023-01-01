Небесный шаг (1 арка). Максим Зарецкий (книга, 2020) слушать онлайн

«Небесный шаг» – фантастический роман Максима Зарецкого, первая книга одноименного цикла, жанр героическое фэнтези, приключения, боевое фэнтези. В этом мире существует один закон, и это закон силы! Боевые искусства, великие воины и бессмертные способные одной рукой уничтожать целые планеты! Но �что делать в таком мире человеку без таланта и знаний? Неужели Сонгу, молодому рабу остается лишь опустить руки и сдаться? Это история терпения, упорства и трудолюбия! Это история становления нового великого бессмертного!



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