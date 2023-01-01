WinkАудио�книгиНебесный банкомат. Книга 2. Ритуалы и практики денежного эгрегора. Оксана Макс
Небесный банкомат. Книга 2. Ритуалы и практики денежного эгрегора. Оксана Макс (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Эзотерика16+
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О книге
В отличие от первой книги в серии Небесный банкомат, где основной упор делался на психологию, личностный рост и на законы ведения бизнеса, во второй книге содержится чистая магия. Ритуалы и практики эгрегора денег для того, чтобы всегда получать желаемое и легко идти по жизни, ведь вам помогают высшие энергии. А когда вас защищают и поддерживают такие могущественные силы, ничто не сможет остановить на пути к большим деньгам!
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