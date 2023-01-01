Небесный банкомат. Книга 1. Правила и законы денежного эгрегора. Оксана Макс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Хотите улучшить свое материальное положение? Тогда вам стоит познакомиться с денежным эгрегором – распорядителем финансовых потоков на Земле. Соблюдаете его законы – становитесь богаче. Нарушаете – беднеете. И неважно, знаете и верите ли вы в эти правила или нет. Они работают для всех. Почему бы не попробовать жить в соответствии с ними пару месяцев? С помощью этой книги вы сможете: найти дело по душе, увеличить доходы в ближайшее время, научиться достигать лучших результатов при меньших вложениях и, конечно же, заручиться поддержкой эгрегора во всех начинаниях.



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