Не ждали. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

30-летняя Марьяна Свиридова и ее муж Илья ждали первенца, мечтали о том, как из маленькой комнатки сделают детскую, когда в их дверь позвонили. Оказалось, приехала мать Марьяны Вера Федоровна, прописанная в этой квартире. Вера Федоровна заявила, что ей некуда идти, и она будет жить в маленькой комнате. Психологу Марьяна рассказала, что мать, родив ее, сбагрила своим родителям, а сама продолжила работу, ездила по загранкомандировкам, изредка навещая дочь. Психолог посоветовала не вспоминать старые обиды, а попытаться построить с матерью новые отношения. Однако, ситуация в доме Свиридовых стала накаляться, Вера Федоровна все время делала замечания дочери, была недовольна ее мужем. Последней точкой стал момент, когда Вера Федоровна забрала деньги, отложенные Марьяной и Ильей, и купила себе полушубок. Возник скандал, матери стало плохо, и ее увезли в больницу. У Веры Федоровны случился микроинсульт, в больнице ей разрешили вернуться домой, но прописали постельный режим. Теперь Марьяна и Илья были вынуждены постоянно ухаживать за Верой Федоровной. Как-то мать Марьяны разговорилась и рассказала, что когда дочери было пять лет, она вдруг поняла, что все самые главные события в жизни крохотной дочери проходят в отсутствие матери, а ей хотелось бы видеть первые шаги дочки и слышать первые слова. Однако, дочь и родителей надо было обеспечивать, и Вера Федоровна снова уезжала. Этот рассказа пробудил в Марьяне какие-то чувства к матери. Вскоре Илья не пришел домой ночевать. Утром он рассказал, что его вызвали на работу, и он попросил Веру Федоровну объяснить все Марьяне. Но Марьяна была зла на мужа, разразился очередной скандал, и муж ушел из дома. Когда Марьяна поделилась своими переживаниями с матерью, та постаралась ее утешить, предложением съездить в Париж, оказалось, у Веры Федоровны есть квартира, которую она сдавала, и есть деньги. Марьяна разозлилась на мать, накричала на нее. А вечером Вера Федоровна, пока дочери не было дома, ушла. Психолог объяснил Марьяне, что мать не просто так имитировала ситуацию, когда ей, якобы некуда было идти, она пыталась помириться с Марьяной, стать ее матерью, а Марьяна, обидевшись, не дала ей ни одного шанса. Марьяна пришла к Вере Федоровне. Впервые они смогли откровенно поговорить и помириться. Марьяна вернулась домой, где ее ждал Илья.



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