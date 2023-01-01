WinkАудиок�нигиНе всё дракону масленица, или Мамашка для близняшек. Серия 5. Ольга Коротаева
Не всё дракону масленица, или Мамашка для близняшек. Серия 5. Ольга Коротаева (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Фантастика16+
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О книге
«Не всё дракону масленица, или Мамашка для близняшек» – литсериала Ольги Коротаевой, пятая серия, жанр бытовое фэнтези, юмористическое фэнтези. Защищая близняшек от странной девицы, я получаю удар магией в грудь и просыпаюсь в молодом теле в другом мире… Где я влюбилась в дракона. Совсем ненадолго! Ведь мне предстоит отдать молодое тело его владелице. Или не возвращать? Посмотрим!
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