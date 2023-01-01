Не всё дракону масленица, или Мамашка для близняшек. Серия 5. Ольга Коротаева (книга, 2024) слушать онлайн

«Не всё дракону масленица, или Мамашка для близняшек» – литсериала Ольги Коротаевой, пятая серия, жанр бытовое фэнтези, юмористическое фэнтези. Защищая близняшек от странной девицы, я получаю удар магией в грудь и просыпаюсь в молодом теле в другом мире… Где я влюбилась в дракона. Совсем ненадолго! Ведь мне предстоит отдать молодое тело его владелице. Или не возвращать? Посмотрим!



Не всё дракону масленица, или Мамашка для близняшек слушать на видеосервисе Wink.