Не время для драконов. Сергей Лукьяненко,Ник Перумов
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Не время для драконов. Сергей Лукьяненко,Ник Перумов

Не время для драконов. Сергей Лукьяненко,Ник Перумов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Фэнтези991 мин12+

Сюжет

В этом мире солнце янтарно, как глаз огнедышащего дракона, трава изумрудна, а вода прозрачна, как алмаз. Тянутся к синему небу замки из грубого камня и здания из стекла и бетона, здесь живут гномы, эльфы и люди, и безраздельно властвует Магия… Но пробил роковой час, и срединный мир призвал человека с изнанки. В смертельных схватках с главными магами четырех стихий он должен пройти посвящение, овладеть Силой и исполнить свое предназначение… Не время для драконов" – единственный роман, написанный вместе двумя звездами российской фантастики. Слушайте роман-созвездие! "

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