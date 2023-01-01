Не время для драконов. Сергей Лукьяненко,Ник Перумов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этом мире солнце янтарно, как глаз огнедышащего дракона, трава изумрудна, а вода прозрачна, как алмаз. Тянутся к синему небу замки из грубого камня и здания из стекла и бетона, здесь живут гномы, эльфы и люди, и безраздельно властвует Магия… Но пробил роковой час, и срединный мир призвал человека с изнанки. В смертельных схватках с главными магами четырех стихий он должен пройти посвящение, овладеть Силой и исполнить свое предназначение… Не время для драконов" – единственный роман, написанный вместе двумя звездами российской фантастики. Слушайте роман-созвездие! "



Не время для драконов слушать на видеосервисе Wink.