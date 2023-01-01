Не верю. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Не верю. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Не верю. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Вячеслав работал бутафором в театре, но считал, что способен на большее. Однако он и сам еще не решил, кем хочет стать – режиссером или драматургом. Работа казалась Вячеславу скучной, и он частенько отлынивал от нее, а потом придумывал небылицы в свое оправдание. Главному режиссеру театра Туканову это надоело, и он пригрозил Вячеславу увольнением. В тот же день Вячеслав познакомился с начинающей актрисой Натальей. Она приехала из другого города искать работу, но ей везде отказали, и ей ничего не оставалось, как вернуться домой. Вячеслав влюбился в Наталью с первого взгляда и, чтобы удержать ее, представился ей режиссёром Тукановым. Он устроил девушке «прослушивание» и пообещал роль… Вячеслав понимал, что все сильнее увязает во лжи, но расстаться с Натальей уже не мог. Однако девушка отвергла ухаживания Вячеслава, так как считала отношения между актрисой и режиссером аморальными. Вячеслав понял, что угодил в ловушку – он боялся, что если признается Наталье в обмане, она вообще откажется с ним общаться. Во время одной из «репетиций» в зал вошел Туканов, и все раскрылось. Возмущенная Наталья убежала. Когда Вячеслав попытался остановить ее, она рассказала, что ради обещанной им роли отказалась от предложения, которое получила в другом театре. Вячеслав был в отчаянии, он не знал, как загладить перед Натальей свою вину. Набравшись смелости, юноша пришел к Туканову и уговорил его прослушать Наталью. Ее приняли на работу в театр стажером. Вячеслав устроился бутафором в другой театр. Он бывал на всех спектаклях, в которых играла Наталья, но не решался к ней подойти. В конце концов Вячеслав решил уехать в Москву учиться режиссуре. Он рассказал об этом Наталье, и она пожелала ему удачи.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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