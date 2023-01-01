Не верь всему, о чем думаешь. Почему мышление — это начало и конец наших страданий. Джозеф Нгуен. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Помните, когда вас посещал необычный инсайт и вы начинали обдумывать, так ли он хорош, до тех пор, пока совершенно в нем не разочаровывались? То-то и оно: от бесконечной сутолоки мышления страдает не только наша креативность, но и мы сами.

Эта книга — ключ к осознанному созиданию. Она поможет остановить разрушительный поток мышления, избавиться от страданий и создать благодатную почву для новых свершений.



Не верь всему, о чем думаешь слушать на видеосервисе Wink.