Не в ногу со временем. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Мария Федоровна – бывшая учительница. Даже выйдя на пенсию, она продолжает поучать своего взрослого сына и его жену, что вызывает их недовольство. Жена сына, Лариса, предлагает разменять квартиру, это возмущает Марию Федоровну. Вспыхивает скандал, Мария Федоровна оскорбляет Ларису, и та уходит от Петра. Петр обвиняет мать в том, что она разрушила его жизнь. Мария Федоровна разменивает квартиру и селится в коммуналке. Но Лариса не возвращается, а Петр отказывается общаться с матерью. Мария Федоровна страдает оттого, что соседка по коммуналке, Жанна, хамит ей. Попытки примириться с сыном, который вывихнул ногу, ни к чему не приводят. Мария Федоровна ищет работу, она звонит в школы и предлагает директорам школ организовать литературную студию, но те, памятуя о ее вздорном характере, отказывают. Мария Федоровна оказывается в изоляции. Но однажды в душе Марии Федоровны просыпается сочувствие к Жанне, которую обидел ее сожитель, Жанна искренне благодарна ей. Вскоре Мария Федоровна приходит к Ларисе, просит у нее прощения и рассказывает, как Петр страдает без нее. Мария Федоровна мирит сына с невесткой. Но она чувствует, что обида сына на нее, корни которой лежат в его детстве, все так же остра. Единственное, что утешает Марию Федоровну – это приглашение возглавить литературную студию в одной из школ. Мария Федоровна мирится с сыном в День его рождения – он приходит к ней вместе с Ларисой и просит прощения.



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