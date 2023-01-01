Не упускайте своих детей. Почему родители должны быть важнее, чем ровесники. Гордон Ньюфелд, Габор Матэ. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

В детях природой заложена потребность в наставнике, с которого они берут пример. Очевидно, что таким естественным примером должны быть родители.

Что происходит, когда связь с родителями нарушается? Их место занимают ровесники — такие же незрелые и неопытные дети.

Чем опасна ориентация на ровесников? Как понять, что связь с ребенком нарушена? Можно ли вернуть родительский авторитет?

Гордон Ньюфелд и Габор Матэ — известные во всем мире последователи Джона Боулби и его теории привязанности — дают ответы на эти и другие вопросы о воспитании и помогают родителям вернуть ведущую роль в отношениях с детьми.



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