WinkАудиокнигиНе упускайте своих детей. Почему родители должны быть важнее, чем ровесники. Гордон Ньюфелд, Габор Матэ. Ключевые идеи книги
Не упускайте своих детей. Почему родители должны быть важнее, чем ровесники. Гордон Ньюфелд, Габор Матэ. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн38 мин16+
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Сюжет
В детях природой заложена потребность в наставнике, с которого они берут пример. Очевидно, что таким естественным примером должны быть родители.
Что происходит, когда связь с родителями нарушается? Их место занимают ровесники — такие же незрелые и неопытные дети.
Чем опасна ориентация на ровесников? Как понять, что связь с ребенком нарушена? Можно ли вернуть родительский авторитет?
Гордон Ньюфелд и Габор Матэ — известные во всем мире последователи Джона Боулби и его теории привязанности — дают ответы на эти и другие вопросы о воспитании и помогают родителям вернуть ведущую роль в отношениях с детьми.
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