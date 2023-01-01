Не уходи от меня. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Татьяна, актриса по образованию преподавала пластику детям из богатых семей. Много лет назад она ушла из театра из-за маленькой зарплаты. Теперь она получала достаточно, чтобы набрать кредитов и жить, по ее словам, «как люди». Татьяна считала себя добытчиком в семье, и была недовольна тем, что муж Николай отказывался сменить свою работу мастера по ремонту часов на что-то более высокооплачиваемое. Однажды в родном городе Татьяны собрались снимать телесериал. Она пошла на пробы, и её утвердили на главную роль. Татьяна отказалась, боясь потерять свой стабильный заработок. Муж, узнав об этом, заявил ей, что бросает ее. Николай переехал к матери. Вскоре и с дочерью Ниной у Татьяны начались проблемы. Дочь убеждала ее в том, что мать давно забыла о своих близких, сосредоточившись исключительно на зарабатывании денег. В отчаянии Татьяна поделилась своими проблемами с Игорем и Ольгой – родителями мальчика, которому она преподавала пластику. Ольга постаралась ее поддержать и убедила подробно обсудить эту проблему с Игорем, ну, а Игорь предложил Татьяне стать его… любовницей. Страдающая от одиночества Татьяна согласилась. Но теперь она испытывала угрызения совести, встречаясь с Ольгой. Спустя короткое время ситуация разъяснилась. Оказалось, что Ольга в курсе романа своего мужа, мало того, она сама дала добро на его внебрачные отношения, чтобы удержать в семье. Татьяна не могла смириться с таким положением дел, она не хотела, чтобы ею пользовались. Однажды она решила все изменить в своей жизни. Татьяна продала машину, недостроенный дом и оплатила кредиты, а затем согласилась сниматься в сериале. Это помогло ей вернуть ей мужа и доверие дочери.



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