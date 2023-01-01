Не родня. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Татьяна Веретенникова собирается замуж за Александра Сомова, старшего механика на торговом судне. Год назад он развелся с женой, оставив ей все совместно нажитое имущество, и переехал в квартиру, которую оставила ему его мать, там они с Татьяной и живут. Когда Александр уходит в плавание, к Татьяне неожиданно является дочь Александра, студентка Светлана. Она заявляет, что поссорилась с матерью и будет жить с отцом. Никакие аргументы Татьяны о том, что надо дождаться возвращения Александра, на девушку не действуют, и ведет она себя вызывающе. Татьяна по телефону просит мужа утихомирить дочь, но он просит ее потерпеть. Постепенно отношения Татьяны и Светланы налаживаются. Вдруг Татьяна случайно узнает, что Светлану подослала к ней бывшая жена Александра, чтобы выжить из квартиры. Светлана принимает сторону Татьяны, что приводит ее мать в бешенство. Татьяна, пытаясь выяснить, когда муж вернется из плавания, узнает, что он на самом деле оформил отпуск. Ей кажется, что все ее обманывают, она подозревает, что Александр ей изменяет. Но Светлана находит отца: оказывается, он лежал в больнице, и ему делали операцию. Александр скрыл это от начальства, потому что боялся, что его уволят в запас, а молодой жене просто не хотел рассказывать о проблемах со здоровьем.



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