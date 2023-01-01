Не прощаемся. «Лейтенантская проза» СВО. Андрей Лисьев
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Не прощаемся. «Лейтенантская проза» СВО. Андрей Лисьев

Не прощаемся. «Лейтенантская проза» СВО. Андрей Лисьев (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
История18+

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Сюжет

Сентябрь 2022 года… Российские десантники держат оборону в степи под Херсоном. Их мало, за их спиной – Днепр. И ответ на вопрос «Зачем мы здесь?» превращается в знаменитый девиз ВДВ «Никто, кроме нас!». Эта фронтовая повесть – первый образец «лейтенантской прозы», написанный в ходе специальной военной операции на Украине. Автор, очевидец описываемых событий, во всех подробностях рассказывает о тяжелой боевой работе бойцов Воздушно-десантных войск Российской Федерации, сражающихся за будущее Русского мира.

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