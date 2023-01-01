Не проблема, а сюжет для книги. Как научиться писать и этим изменить свою жизнь. Джессика Лоури (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый человек – как книга, каждый человек – целая история. Наши воспоминания, наши страхи и эмоции – все это может послужить хорошим сюжетом для произведения, способного изменить нас самих. Социолог, педагог и беллетрист Джессика Лоури расскажет, как принять свой негативный и позитивный опыт, создать свою актуальную и цепляющую книгу и изменить жизнь к лучшему.



Не проблема, а сюжет для книги слушать на видеосервисе Wink.