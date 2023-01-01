Не предавай меня!. Тамара Михеева (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Тамара Михеева – популярный детский писатель, обладатель различных литературных наград. Представляем в аудиоформате её повесть «Не предавай меня!». Книга посвящена распространенной проблеме в жизни молодых людей – самооценке, поддержке, становлению своего я. Восьмиклассница Юля чувствует себя счастливой: она привлекательна, хорошо учится, у неё любящая семья. Но всё в одночасье рушится, когда Юля случайно подслушивает разговор школьного психолога со своим классным руководителем: она узнаёт, что результаты психологического тестирования определили её в аутсайдеры. Теперь Юля начинает сомневаться в себе, в отношении к ней окружающих, и проблемы действительно появляются – и в общении с родными людьми и одноклассниками, и в первой любви, которая, как часто бывает, приходит неожиданно. Подробности Юлиной истории – в аудиокниге.



Не предавай меня! слушать на видеосервисе Wink.