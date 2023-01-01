Не плач, Людмила. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Антон Дерябин был женат на Людмиле несколько лет, но детей в семье не было. Впрочем, Антона гораздо сильнее волновали их с женой отношения. Дело в том, что Людмила изменяла ему, и не испытывала по этому поводу никаких угрызений совести. Мать Антона Вера Петровна пыталась заставить сына развестись с Людмилой, но он любил жену и боялся ее потерять. Тогда Антон, чтобы не мучить себя сомнениями, решил просто верить каждому слову жены. Однажды Вера Петровна рассказала сыну о том, что видела его супругу с мужчиной, и, судя по поведению, характер их отношений сомнений не вызывал. Людмила объяснила Антону, что встречалась с дальним родственником, и он не решился выяснять правду, предпочтя поссориться с матерью. Однако вскоре Вера Петровна и Антон вместе увидели на улице Людмилу и Евгения. Дома жена сообщила мужу, что Евгений – ее начальник и собирался повысить Людмилу. Антон и Людмила решили съехать от Веры Петровны. Вскоре Людмила сильно изменилась. Причина быстро выяснилась, она забеременела. У Антона были сомнения в том, что ребенок от него, но он не стал вдаваться в подробности. Прошло короткое время, и Людмила объявила, что уходит к любовнику, который является настоящим отцом её будущего ребенка. Антону пришлось отпустить ее, но он не смирился с потерей, страдая от того, что Людмила его бросила. Однако Людмила не ужилась с отцом будущего ребенка и, встретившись с Антоном, попросила у него ключи от съемной квартиры, где собиралась жить одна. Антон предложил ей свою помощь. Перед самыми родами она согласилась на то, чтобы после появления малыша они вновь стали жить вместе. Антон был счастлив, предвкушая счастливую жизнь с женой и ребенком. Но произошла трагедия, Людмила скончалась при родах. Антон не знал, что ему делать с ребенком. Он записал младенца на свое имя и забрал из роддома. Вера Петровна категорически отказалась помогать с новорожденным. Она нашла настоящего отца ребенка, Евгения, но ему хлопоты в виде младенца не были нужны, к тому же Евгений сомневался, что именно он был отцом ребенка. Антон выставил Евгения. Вера Петровна, поняв, что сына не переубедить, согласилась принять малышку и стать бабушкой. Антон решил назвать свою дочь Людмилой.



Не плач, Людмила слушать на видеосервисе Wink.