Не папина дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Не папина дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Не папина дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

В свой день рождения дочь Виктора Котова Алевтина сообщила отцу, что поступила в аспирантуру и уезжает в другой город. А для того, чтобы там нормально устроиться, девушка предлагает разменять родительскую квартиру. Виктор категорически против размена. Он ругается с Алевтиной и женой Еленой, подозревая, что женщины в сговоре против него. По дороге с работы Виктор жалуется своей коллеге Марине на то, что у него выросла такая дочка. Марина открывает Виктору страшную тайну – оказывается, все вокруг считают, что Елена забеременела от своего ухажера Николая, а потом, поругавшись с женихом, выскочила замуж за Виктора и скрыла от него свою беременность. Виктор, к своему ужасу, понимает, что воспитывал не свою дочь. Жена Виктора все отрицает, Алевтина пытается убедить отца в том, что любит его и считает родным. Но Виктор не верит им. Даже пообщавшись с Николаем и получив от него заверения в том, что он собирался жениться на Елене, но она сама выбрала Виктора, он не верит своей жене и не может общаться с дочерью. Виктор собирается уйти из семьи. Марина, воспользовавшись ситуацией, приглашает его к себе и инициирует их роман. Уставший от подозрений и сомнений, Виктор находит утешение в отношениях с Мариной. Но узнает, что на самом деле Марина больше интересуется его квартирой, которая, по ее мнению, должна достаться им после развода Виктора с женой. Когда Виктор решает оставить квартиру Елене и Алевтине, Марина выгоняет Виктора и говорит, что просто пересказала ему старую сплетню. Виктор понимает, что он сам виноват в том, что сразу поверил Марине. Он не знает, во что теперь верить и как помириться с женой и дочерью. Он чувствует себя виноватым в том, что из-за нелепого подозрения сам разрушил свою семью. Он хочет извиниться перед женой, но узнает, что Алевтина попала в больницу, дочери срочно нужна кровь. То, что его кровь подходит Алевтине, окончательно убеждает Виктора, что он едва не потерял родную дочь.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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