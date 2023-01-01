Не папина дочка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

В свой день рождения дочь Виктора Котова Алевтина сообщила отцу, что поступила в аспирантуру и уезжает в другой город. А для того, чтобы там нормально устроиться, девушка предлагает разменять родительскую квартиру. Виктор категорически против размена. Он ругается с Алевтиной и женой Еленой, подозревая, что женщины в сговоре против него. По дороге с работы Виктор жалуется своей коллеге Марине на то, что у него выросла такая дочка. Марина открывает Виктору страшную тайну – оказывается, все вокруг считают, что Елена забеременела от своего ухажера Николая, а потом, поругавшись с женихом, выскочила замуж за Виктора и скрыла от него свою беременность. Виктор, к своему ужасу, понимает, что воспитывал не свою дочь. Жена Виктора все отрицает, Алевтина пытается убедить отца в том, что любит его и считает родным. Но Виктор не верит им. Даже пообщавшись с Николаем и получив от него заверения в том, что он собирался жениться на Елене, но она сама выбрала Виктора, он не верит своей жене и не может общаться с дочерью. Виктор собирается уйти из семьи. Марина, воспользовавшись ситуацией, приглашает его к себе и инициирует их роман. Уставший от подозрений и сомнений, Виктор находит утешение в отношениях с Мариной. Но узнает, что на самом деле Марина больше интересуется его квартирой, которая, по ее мнению, должна достаться им после развода Виктора с женой. Когда Виктор решает оставить квартиру Елене и Алевтине, Марина выгоняет Виктора и говорит, что просто пересказала ему старую сплетню. Виктор понимает, что он сам виноват в том, что сразу поверил Марине. Он не знает, во что теперь верить и как помириться с женой и дочерью. Он чувствует себя виноватым в том, что из-за нелепого подозрения сам разрушил свою семью. Он хочет извиниться перед женой, но узнает, что Алевтина попала в больницу, дочери срочно нужна кровь. То, что его кровь подходит Алевтине, окончательно убеждает Виктора, что он едва не потерял родную дочь.



Не папина дочка слушать на видеосервисе Wink.