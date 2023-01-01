Не отдавай королеву. Часть 1. Сергей Сартаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по одноименной повести. Костя Барбин, бывший матрос, а ныне строитель, случайно встречает Шуру Королеву, которую знал еще по работе на теплоходе. Выясняется, что Шура попала в беду. Проходимец и спекулянт Шахворостов, запугав девушку, решил втянуть ее в свои темные дела. Костя и его жена Маша решают помочь Шуре. Исполнители: Костя Барбин – Кваша Игорь; Маша, его жена – Зиновьева Зинаида; Ленька, его брат – Табаков Олег; Шура Королева – Губина Раиса; Илья Шахворостов – Евстигнеев Евгений; Бригадир – Гусев Борис



Не отдавай королеву слушать на видеосервисе Wink.