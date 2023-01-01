Не оставляй меня одну. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Татьяна Богданова уступила ухаживаниям студента Владимира и изменила немолодому состоятельному мужу. Ее мучают угрызения совести. В то же время, Татьяна чувствует, что полюбила Владимира, но категорически отказывается продолжать с ним отношения. Однажды Владимир приходит в дом Татьяны и объявляет ее мужу Андрею, что является его сыном. Он рассказывает Андрею про свою мать, которую тот бросил в далекой юности. Татьяна сражена этой новостью. Андрей предлагает Владимиру поселиться у него. Татьяна страдает, она просит Владимира объяснить логику своих поступков. Владимир признается, что сначала просто хотел влюбить в себя Татьяну в отместку отцу, но потом сам искренне полюбил ее. Татьяна не может бороться со своими чувствами. Владимир целует ее, это видит Андрей. Он выгоняет сына из дома, а потом и сам уходит. Татьяна остается одна. Владимир умоляет ее простить его. Андрей сообщает Татьяне, что возвращается к матери Владимира, которая ждала его так долго. Он желает счастья Татьяне и своему сыну.



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