Не оставляй меня одну. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Не оставляй меня одну. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Не оставляй меня одну. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Татьяна Богданова уступила ухаживаниям студента Владимира и изменила немолодому состоятельному мужу. Ее мучают угрызения совести. В то же время, Татьяна чувствует, что полюбила Владимира, но категорически отказывается продолжать с ним отношения. Однажды Владимир приходит в дом Татьяны и объявляет ее мужу Андрею, что является его сыном. Он рассказывает Андрею про свою мать, которую тот бросил в далекой юности. Татьяна сражена этой новостью. Андрей предлагает Владимиру поселиться у него. Татьяна страдает, она просит Владимира объяснить логику своих поступков. Владимир признается, что сначала просто хотел влюбить в себя Татьяну в отместку отцу, но потом сам искренне полюбил ее. Татьяна не может бороться со своими чувствами. Владимир целует ее, это видит Андрей. Он выгоняет сына из дома, а потом и сам уходит. Татьяна остается одна. Владимир умоляет ее простить его. Андрей сообщает Татьяне, что возвращается к матери Владимира, которая ждала его так долго. Он желает счастья Татьяне и своему сыну.

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