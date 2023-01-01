(Не) Моя семья. Вера Добрая
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(Не) Моя семья. Вера Добрая

(Не) Моя семья. Вера Добрая (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Любовные романы18+

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Сюжет

Вчера я была богатой стервозной леди, которая с рождения имела все, что только пожелает , а сегодня я проснулась бедной жительницей села, у которой нет ничего, кроме горячего красавца-мужа, заботливой свекрови и… троих детей. Меня словно поделили надвое. Две жизни, две личности, и как понять, какая из них моя настоящая?! Содержит нецензурную брань.

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