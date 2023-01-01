Не мой вариант. Ильза Мэдден-Миллз (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Ильза Мэдден-Миллз – автор бестселлеров Wall Street Journal, New York Times и USA Today. Для поклонников Анны Тодд и Эстель Маскейм Долгожданное продолжение дилогии – всем, кто без ума от романа «Не мой Ромео» Жизель переживает кризис. Девушка даже думает, что проклята. В двадцать четыре она до сих пор девственница, ее съедает чувство вины перед своей сестрой Еленой, с ней постоянно случаются неприятности, а неудачным свиданиям просто нет конца. Девон – звезда американского футбола, у него нет отбоя от поклонниц, но, познакомившись с Жизель, он не может перестать думать о ней. Для него она сама утонченная, красивая, умная и… особенная. Правда, Девону наказано оберегать Жизель и быть ей другом. Дружить с женщиной своей мечты? Задачка будет не из легких. «Теперь это одна из моих любимых книг!» – Dreams Book Club «Финал истории настолько хорошо выстроен, что вы не сможете сдержать слезы как от счастья, так и от осознания, что пришла пора расстаться с полюбившимися персонажами…» – Professor Romance «Мне не хотелось, чтобы эта история заканчивалась, и все же я не могла оторваться. Ильза Мэдден-Миллз входит в пятерку моих любимых авторов, которые никогда не разочаровывают».– Fairwood Reader



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