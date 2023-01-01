(Не) мой ребенок. Диана Рымарь (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Дианы Рымарь – «( Не ) мой ребенок». Книга озвучена популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Я – достигатор, у меня все по плану. Идеальная жизнь: на работе я первый, жена – послушная красавица, почти модель. Жаль, только зачать не может. Но если я сказал, что мне нужен наследник, то он будет. Найти другую женщину на роль матери моего ребенка оказалось до смешного просто… Провинциалка без моральных принципов отлично подошла для моих целей. Я планировал забрать у нее сына и на этом все. До сих пор не могу понять, за каким чёртом мне понадобилось в нее влюбляться… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



(Не) мой ребенок слушать на видеосервисе Wink.