Не могу себя простить. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Дочь Анатолия Толоконникова Лиза собиралась замуж. Он был счастлив за нее, но один черный день изменил всю их жизнь. Лизу изнасиловали в парке подонки. По рассказу дочери, Анатолий понял, что в те минуты он проходил мимо и слышал женские крики, однако,… испугавшись за себя, он торопливо ушел. Анатолий не знал, как искупить свою вину перед дочерью. Жениху Лизы Косте он рассказал о трагедии с дочерью и убедил его быть с ней внимательней. Костя согласился. Прошло некоторое время, кажется, жизнь начала налаживаться, дочь без страха начала выходить на улицу, но, мучаемый виной, Анатолий начал пить. Однажды он рассказал Косте о том, что прошел мимо, когда его дочь насиловали. Лиза случайно услышала слова отца, не простив его, она собрала вещи и ушла к Косте. Анатолий попытался вернуть ее, но дочь лишь попросила не приходить к ней больше. Вскоре Анатолий узнал, что Лиза беременна от насильников. Дочь Анатолия решила сделать аборт. Однако врач Денис Гордеев объяснил ее отцу, что аборт будет иметь плачевные последствия, Лиза больше не сможет иметь детей. Под нажимом Кости, дочь Анатолия была готова на все, лишь бы избавиться от ненавистного ребенка. Анатолий понял, что позже Лиза будет страдать без детей, он уговорил ее оставить беременность. Это стало причиной ссоры с Костей. Жених бросил Лизу, а вскоре сообщил ей, что встретил другую девушку. Лиза сделала попытку покончить с собой. Анатолий был в отчаянии, он предложил Лизе родить, после чего он заберет ребенка и уедет, чтобы не напоминать ей о трагедии. Но оказалось, что Лиза и сама стала понимать, что вынашивает невинного ребенка, который не должен платить за чужие грехи. Лиза решила оставить беременность, отца она простила.



Не могу себя простить слушать на видеосервисе Wink.