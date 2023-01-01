WinkАудиокнигиНе мешки. Макс Фрай
Не мешки. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары287 мин18+
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Сюжет
В аудиокнигу включены дневниковые записи и фрагменты из переписки с друзьями, сделанные в течение последних полутора лет. Название этой аудиокниги отсылает нас к общеизвестной непечатной поговорке, смысл которой сводится к тому, что вербальный труд легче физического. Не хотелось бы вот так �сразу соглашаться с народной мудростью, но знаете, положа руку на сердце, всe-таки – да.
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