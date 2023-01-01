Не мешки. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокнигу включены дневниковые записи и фрагменты из переписки с друзьями, сделанные в течение последних полутора лет. Название этой аудиокниги отсылает нас к общеизвестной непечатной поговорке, смысл которой сводится к тому, что вербальный труд легче физического. Не хотелось бы вот так �сразу соглашаться с народной мудростью, но знаете, положа руку на сердце, всe-таки – да.



Не мешки слушать на видеосервисе Wink.