Не ко двору. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

По дороге на работу Татьяна Ивановна Зимина столкнулась с назойливой девицей, которая приставала к прохожим с рекламой салона нижнего белья. Она была шокирована, когда вечером увидела ее у себя дома. Сын представил Яну Погодину, как свою девушку, студентку факультета журналистики. Оказывается, Максим хочет на ней жениться. Татьяна Ивановна устроила скандал и прогнала Яну. Она решила, во что бы то ни стало воссоединить сына с дочерью ее друзей Леночкой, с которой они дружили с детства. Татьяна Ивановна пригласила друзей в гости, но Максим ушел из дома, не желая подчиняться воле матери. Сын вернулся поздно ночью, и на следующий день разболелся. Его пришла навестить Яна, но Татьяна Ивановна ее не пустила под предлогом, что Максим спит. Девушка оставила Максиму фрукты и письмо, но Татьяна Ивановна скрыла это от сына. Узнав об этом, сын поругался с матерью. Татьяна Ивановна поняла, что может потерять сына. Она предложила ему пригласить Яну на обед и объясниться. На следующий день Татьяна Ивановна пошла на рынок за продуктами и увидела невесту сына. Яна стояла за прилавком овощной палатки. К ней подъехал мужчина на дорогой иномарке, дал деньги хозяину и увез Яну с собой. Татьяна Ивановна решила немедленно все рассказать сыну. Однако Максим ей не поверил – наверняка Яна выполняет очередное задание редакции. Тогда мать обвинила девушку в воровстве – после ее ухода пропало дорогое колье. Максим порылся в ящиках и нашел пропажу. Сын сказал, что Яна ни в чем не виновата, они с ее отцом готовы встретиться и объясниться. Татьяна Ивановна ничего не хочет слышать, Максим уходит из дома. Матери пришлось принять условия сына. В доме Погодиных она знакомится с отцом Яны. Им оказался тот самый мужчина, который увез девушку с рынка. Он рассказал, что дочь писала очередную статью и, чтобы глубже узнать проблему, устроилась продавцом. Однако отец не вынес этого и забрал ее домой. Татьяна Ивановна признала ошибку и попросила у Яны прощения.



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