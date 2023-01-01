Не грози Дубровскому! Том VI. Антон Панарин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

А я везучий! Потерял не только собственный мир, но и бога покровителя. Потери множатся, а вместе с ними и приобретения. К примеру приобрёл новых врагов. В чём, в чём, а в этом я профи. Ладно, дайте только время и я сверну врагам шею, стану сильнейшим магом в академии, а попутно попытаюсь решить саму�ю сложную задачу. Решить кто же из девушек мне больше нравится?



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