Не фонетика – песня!. Н. Федотова
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Не фонетика – песня!. Н. Федотова

Не фонетика – песня!. Н. Федотова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература49 мин16+

Сюжет

Данное учебное пособие предназначено для обучения иностранцев русскому произношению. Пособие включает в себя тексты авторских фонетических песен, методические рекомендации для преподавателя и компакт-диск с записями песен. Песни исполняются самим автором. После каждой песни предлагается «минусовка» (принцип «караоке»). Пособие адресовано иностранцам, изучающим русский язык, а также преподавателям русского языка как иностранного. Оно может быть использовано в различных формах обучения.

Не фонетика – песня! слушать на видеосервисе Wink.

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