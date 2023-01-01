Не фонетика – песня!. Н. Федотова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данное учебное пособие предназначено для обучения иностранцев русскому произношению. Пособие включает в себя тексты авторских фонетических песен, методические рекомендации для преподавателя и компакт-диск с записями песен. Песни исполняются самим автором. После каждой песни предлагается �«минусовка» (принцип «караоке»). Пособие адресовано иностранцам, изучающим русский язык, а также преподавателям русского языка как иностранного. Оно может быть использовано в различных формах обучения.



Не фонетика – песня! слушать на видеосервисе Wink.