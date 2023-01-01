Не девушка, а крем-брюле. Татьяна Булатова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все девочки верят вПрекрасного Принца. Потом они вырастают ипонимают, что принцы бывают только всказках. НоВасилиса, которую жестокие одноклассники дразнили Периной, точно знала, что принцы существуют. Ее, вовсяком случае, Принц ждет инепременно дождется, ведь он обещал, что, когда она вырастет, он обязательно ее найдет иженится наней. Уэтого Принца небыло белого коня, белого плаща ипрочих атрибутов сказочного героя. Нопарень вспортивной майке был таким обаятельным иговорил так уверенно, что Василиса ему поверила. Шли годы. Подружки выходили замуж, рожали детей, влюблялись ирасставались, аВасилиса просто спокойно жила, несомневаясь, что каждый прожитый день– шаг навстречу кнему.



Не девушка, а крем-брюле слушать на видеосервисе Wink.