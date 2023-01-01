Не было б счастья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Домохозяйка Мария Кузнецова не ожидала, что ее бросит муж Илья. Она была уверена, что у них крепкий брак, Илья любил их сына Гришу. Но однажды супруг, сказав, что у него есть другая женщина, собрал вещи и ушел. Мария пришла в отчаяние. Любыми путями она старалась вернуть мужа. Пыталась измениться внешне, но Илья не обратил на это внимание. Вскоре она решилась на отчаянный шаг: изобразить самоубийство. Муж поверил в отчаяние Марии и начал чаще бывать у бывшей жены. Мария обрадовалась, решив, что бывший муж скоро вернется к ней. Однако, когда Илья понял, что бывшая жена пыталась им манипулировать, он пришел в ярость. Бывший супруг высказал Марии все, что о ней думает, в том числе, что она беспомощная. Мария обиделась. Она решила доказать бывшему мужу, что способна жить самостоятельно. Для начала она решила устроиться на работу. Но из-за часто болеющего сына в первый же рабочий день работодатель Олег выгнал ее. Мария нашла другое место – в фотоателье по соседству. Владелец ателье Владислав не понравился Марии – ни лоска, как у Ильи, ни харизмы. Вскоре все стало еще хуже, Владислав потребовал определенных услуг от Марии. Рассвирепев, Мария наорала на Владислава и решила бросить работу. Но он неожиданно стал извиняться и убедил ее, что ничего подобного не повторится. Незаметно для себя Мария подружилась с Владиславом, он не запрещал ей уходить пораньше, если нужно было забрать ребенка из сада. А когда Гриша заболел, и Мария привела его на работу, Владислав, забыв про свои дела, играл с мальчиком. Вскоре Мария узнала, почему Владислав сделал ей непристойное предложение – его жена сбежала от него с другим. Он решил проверить Марию, пусть и таким неприятным способом. Владислав нравился Марии, но когда он предложил ей встречаться, она испугалась, слишком не похож он был на ее бывшего мужа. Она не ждала Илью, но он сам вернулся к ней, когда его прогнала любовница. При этом бывший муж вел себя так, будто оказал Марии «великое одолжение». Мария, наконец, начала понимать, что внешний лоск бывшего мужа ничего не стоит рядом с тонкой романтичной натурой Владислава. Она выставила Илью и согласилась встречаться с Владиславом.



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