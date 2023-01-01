Не бойся, я рядом. Иосиф Гольман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Оказывается, любой – даже самый сильный – мужчина нуждается в поддержке, казалось бы, слабой женщины. И такая поддержка становится просто жизненно необходимой, когда у сильного мужчины болит душа. Олег Парамонов был как раз таким человеком – тонко чувствующим, легкоранимым, мнительным. Он жил с уверенностью, что никому не нужен и никто никогда не сможет помочь ему. Так действительно было, пока он не встретил Ольгу, которая просто полюбила его и – протянула руку. Только бы ей хватило сил…



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