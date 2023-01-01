Не бойся действовать. Женщина, работа и воля к лидерству. Шерил Сэндберг. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Шерил Сэндберг — операционный директор Facebook, в 2011 году она заняла пятое место в списке ста самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Выступление на TED о проблемах женской карьеры и лидерства вызвало огромный отклик и мотивировало Шерил написать книгу «Не бойся действовать. Женщина, работа и воля к лидерству».

Непременно стоит послушать аудиосаммари этой книги, ведь она очень важна — как для женщин, так и для мужчин. Способность женщин строить успешную карьеру и реализовывать свои способности делает счастливее не только их самих, но и, в конечном счете, их мужей, детей и общество в целом.



Не бойся действовать слушать на видеосервисе Wink.