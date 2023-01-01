Назад в СССР с кучей баксов. История перемещения во времени. Гарри Ларин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сюжет: герой в странном офисе брокерской конторы в 2017 году встречается с нечистой силой в женском обличье и получает странным образом огромную сумму денег, но выйдя из офиса, попадает в другое время – в СССР. У него только доллары, но при Хрущеве за валютные операции расстреливают…



Назад в СССР с кучей баксов слушать на видеосервисе Wink.