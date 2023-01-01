Наяль Давье. Герцог северных пределов. Владимир Зещинский (книга, 2020) слушать онлайн

Всем любителям героического фэнтези! Продолжение серии Наяль Давье. Герцог Давье, бывший когда-то в прошлой жизни нашим соотечественником Семеном Стрельцовым, узнает, по какой причине его воспоминания были ему возвращены. Перед ним встает трудная задача по устранению того, что натворили в прошлом подобные ему маги. Кроме этого, на нем теперь не только небольшой клочок земли, за который он отвечает, но и вся северная граница Хонора, а ведь ее как-то надо защищать. Вот и приходится Семену вертеться между постройкой защитных крепостей и закрытием проколов. Все бы ничего, и не с таким справлялся, вот только вскоре он начинает понимать, что после выполнения поставленной задачи этому миру он станет больше не нужен. И что делать? Ответ один: искать выход. Если он есть, конечно.



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