Наваждение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Наваждение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Наваждение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

В семье Ольги и Михаила Самойловых есть большая проблема – Михаил категорически не хочет детей. Ольга обращается за помощью к психоаналитику, и тот решает искать ответ в прошлом Михаила. Но ситуация осложняется страстным увлечением Михаила молоденькой студенткой Полиной. Разорвать цепи наваждения помогает только раскрытие тщательно скрываемой семейной тайны…

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