Наука побеждать для начинающих предпринимателей. Юрий Яворский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет вашему вниманию книгу российского предпринимателя о том, способны ли вы создать собственный бизнес и как правильно надо начинать своe дело, если вы на это уже решились. Многочисленные советы автора в примерах из практики 25 лет личного опыта предполагают работу над ошибками, если вы уже в бизнесе, и содержат рекомендации: как не совершать типичные ошибки, не заблуждаться, начитавшись американских книг, и не верить в мифы, создаваемые теоретиеами от бизнеса. Автор – бизнес-эксперт и бизнес-наставник. Публицист. Выпускник военной академии, г. Минск, кадровый офицер. Уволился в запас в 1993 году. Основатель бренда RIDA – одного из мировых лидеров по производству бронированных, удлинeнных и VIP автомобилей. 2018 год – юбилейный для компании и бренда RIDA – 25 лет со дня основания, а это уже не только опыт, но уже и традиция. Воспитал сыновей и передал им управление семейной корпорацией.



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