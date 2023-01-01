Наука и технологии вечной молодости. Достижения, которые радикально продлят вашу жизнь. Сергей Янг. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как вы собираетесь отпраздновать свое столетие? В 2021 году для большинства из нас этот вопрос — вполне практический. Состояние науки и технологий таково, что у нас все больше шансов на преодоление столетнего рубежа, причем в добром здравии. В этом уверен предприниматель и инвестор Сергей Янг, �изучивший сотни исследований долголетия и опыт десятков стартапов в этой сфере (а некоторые финансирующий лично). В этой книге он рисует реалистичную, но вдохновляющую картину: что обещает медицина уже сегодня, что подарит завтра, а что нам самим нужно делать уже сейчас, чтобы дожить до 150 лет.



Наука и технологии вечной молодости слушать на видеосервисе Wink.